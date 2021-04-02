Всего один экспериментальный укол вернул зрение слепому пациенту

При этом, по данным Medical Xpress, эффект препарата сохранялся около 15 месяцев. Но что более важно, изначально курс лечения подразумевал инъекцию сепофарсена раз в три месяца. Мужчине не стали колоть запланированное количество на долгом промежутке из-за возможных проблем со здоровье — врачи боялись вызвать у него развитие катаракты.

Важно отметить, что случившееся восстановление зрения после первой инъекции заставило учёных пересмотреть взгляды на дозировку препарата. По словам экспертов, они намерены воспользоваться полученными данными для лечения прочих генетических заболеваний.