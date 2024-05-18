Всего за четыре года выбросы Microsoft углекислого газа выросли на 30%

Для обеспечения бесперебойной работы технологий, качества и надлежащей скорости вычислений необходимы новые и более требовательные к потреблению энергии дата-центры. И Microsoft, придерживаясь общей концепции перехода к безуглеродной энергетике к 2030 году, в своих отчётах показывает, что задача эта кратно труднее, чем предполагалось. Трудно совместить развитие технологий и развитие «чистых» источников энергии.

В итоге на 2024 год компания не снизила, а увеличила выбросы углерода, при этом требуя от некоторых поставщиков, чтобы они работали на 100% безуглеродной электроэнергии, тоже к 2030 году.

Эти цифры Microsoft раскрыла, в том числе, в отчёте, охватывающем 2023 финансовый год, закончившийся для корпорации 30 июня 2023 года. А началось всё с 2020 года, когда Microsoft начала наращивать поддержку ИИ после всплеска интереса к OpenAI и ChatGPT.