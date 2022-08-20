Всего за пару недель до презентации iPhone 14 Apple ради экономии уволила 100 сотрудников

Сообщается, что уволенные отвечали за найм новых сотрудников на разные направления, при этом за штатными «кадровиками» рабочие места сохранили. Всем уволенным выплатили зарплату за две недели и предоставили медицинские льготы.

Причина масовых увольнений в Apple — стремление компании сократить расходы на фоне общей экономической ситуации. Об этом и о том, что Apple будет осмотрительнее относиться к тратам, Тим Кук говорил на недавней конференции, посвящённой доходам.

Эта ситуация тенденциозна: недавно таким же образом, по схожим причинам, поступили Google, Microsoft и Tesla.