Всего за полгода число вирусов под Linux увеличилось более чем в 6 раз

Оказалось, что с начала 2022 года их стало на 646% больше прежнего. Так, если ещё в первом полугодии 2021 года их число достигало лишь 226,3 тыс штук, то сейчас речь идёт о 1,69 млн. При этом за последние 6 месяцев количество вредоносов увеличилось сильнее, чем за весь прошлый год.