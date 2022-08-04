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Всего за полгода число вирусов под Linux увеличилось более чем в 6 раз

Это настоящий антирекорд
Группа исследователей из Atlas VPN провели свежее исследование. Оно показало бурный рост числа вредоносных программ, написанных специально под операционную систему Linux.
Всего за полгода число вирусов под Linux увеличилось более чем в 6 раз

Оказалось, что с начала 2022 года их стало на 646% больше прежнего. Так, если ещё в первом полугодии 2021 года их число достигало лишь 226,3 тыс штук, то сейчас речь идёт о 1,69 млн. При этом за последние 6 месяцев количество вредоносов увеличилось сильнее, чем за весь прошлый год.

Всего за полгода число вирусов под Linux увеличилось более чем в 6 раз

Специалисты считают, что связано это с тем, что Linux лежит в основе множества облачных сервисов и устройств интернета вещей. Таким образом, взломав систему, злоумышленники могут «зомбировать» эти девайсы и подключить их к ботнет-сетям.

Источник:Atlas VPN
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#LINUX
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