Наука и технологии
Опубликовано 12 мая 2025, 21:45
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Вселенная исчезнет через 10⁷⁸ лет — намного раньше, чем считалось ранее

Ученые из Нидерландов пересчитали сроки
Группа ученых из Нидерландов пришла к выводу, что распад Вселенной произойдет гораздо раньше, чем предполагалось ранее. По новым расчетам, основанным на пересмотре теории излучения Хокинга, финальный распад всех звездных остатков завершится примерно через 10⁷⁸ лет. Это значительно меньше, чем ранние оценки, которые предполагали срок порядка 10¹¹⁰⁰ лет.
Вселенная исчезнет через 10⁷⁸ лет — намного раньше, чем считалось ранее

© Ferra.ru

Авторы исследования — астрофизик Хейно Фальке, квантовый физик Михаэль Вондрак и математик Вальтер ван Сёйлеком из Университета Радбауд в Неймегене. Их статья опубликована в научном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Ученые уточнили, что излучение, подобное излучению Хокинга, может исходить не только от черных дыр, но и от других плотных космических объектов, таких как нейтронные звезды и белые карлики. Это означает, что даже эти устойчивые тела со временем испарятся. Расчеты показали, что белые карлики исчезнут именно через 10⁷⁸ лет, если учитывать только этот тип излучения.

Интересно, что нейтронные звезды и черные дыры, несмотря на разницу в гравитации, испаряются примерно за одно и то же время — около 10⁶⁷ лет. Это объясняется тем, что черные дыры, не имея поверхности, могут повторно поглощать часть излучения, замедляя процесс распада.

Исследователи также подсчитали, сколько времени понадобится для испарения Луны и человека — около 10⁹⁰ лет. При этом они уточнили, что в реальности и Луна, и люди исчезнут гораздо раньше под воздействием других факторов.

Художественное изображение нейтронной звезды, которая медленно "испаряется" через излучение, подобное излучению Хокинга.

Художественное изображение нейтронной звезды, которая медленно "испаряется" через излучение, подобное излучению Хокинга.

© Daniëlle Futselaar/artsource.nl

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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