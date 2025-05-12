Авторы исследования — астрофизик Хейно Фальке, квантовый физик Михаэль Вондрак и математик Вальтер ван Сёйлеком из Университета Радбауд в Неймегене. Их статья опубликована в научном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Ученые уточнили, что излучение, подобное излучению Хокинга, может исходить не только от черных дыр, но и от других плотных космических объектов, таких как нейтронные звезды и белые карлики. Это означает, что даже эти устойчивые тела со временем испарятся. Расчеты показали, что белые карлики исчезнут именно через 10⁷⁸ лет, если учитывать только этот тип излучения.

Интересно, что нейтронные звезды и черные дыры, несмотря на разницу в гравитации, испаряются примерно за одно и то же время — около 10⁶⁷ лет. Это объясняется тем, что черные дыры, не имея поверхности, могут повторно поглощать часть излучения, замедляя процесс распада.

Исследователи также подсчитали, сколько времени понадобится для испарения Луны и человека — около 10⁹⁰ лет. При этом они уточнили, что в реальности и Луна, и люди исчезнут гораздо раньше под воздействием других факторов.