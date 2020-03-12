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Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса глобальной пандемией
Эксперты считают, что в ближайшее время все может стать только хуже
До последнего было принято считать, что эпидемия коронавируса хоть и является серьезной проблемой, но до уровня глобальной угрозы ее рано возводить. Как оказалось, подобная позиция была ошибочной, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все-таки признала эпидемию коронавируса полноценной глобальной пандемией.
Так, всего лишь за три последних месяца новым видом коронавируса заразились более 121 тыс человек по всему миру, при этом только за последние две недели количество случаев заражения увеличилось в 13 раз. Увеличилось и количество стран, который столкнулись с проблемой, причем их стало в 3 раза больше! В связи со всем этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, в рамках которого объявил о том, что в ближайшие недели специалисты организации ожидают заметное увеличение количества случаев заражения, смертей и затронутых стран.
”Мы глубоко обеспокоены ужасающим уровнем распространения, остротой ситуации и тревожным уровнем бездействия”, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.