Всемирная организация здравоохранения выступила против самодельных марлевых масок

Так, представители организации предупредили, что ношение медицинской маски без постоянного мытья рук и соблюдения мер предосторожности, таких как избегания мест скопления людей, чихания и кашля в платок или сгиб локтя, просто-напросто бессмысленно и неэффективно. При этом эксперты также не перестают напоминать, что в случае, если у вас нет каких-либо респираторных симптомов (в том числе чихания и кашля), то ношение маски будет излишним.

”Ношение медицинских масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук”, — говорится в рекомендации ВОЗ. При этом тканевые маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах — если человек все же хочет использовать средство защиты, то это обязательно должна быть специальная медицинская одноразовая маска.