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Всемирная организация здравоохранения выступила против самодельных марлевых масок

Посоветовав в случае необходимости купить специализированные медицинские маски
Несмотря на то, что прямо сейчас по всему миру множество людей используют медицинские маски как единственный способ защиты от заражения коронавирусом, всемирная организация все же не рекомендует использовать их здоровым людям. Но что более важно, ВОЗ выступила прямо-таки против использования самодельных марлевых масок.

Так, представители организации предупредили, что ношение медицинской маски без постоянного мытья рук и соблюдения мер предосторожности, таких как избегания мест скопления людей, чихания и кашля в платок или сгиб локтя, просто-напросто бессмысленно и неэффективно. При этом эксперты также не перестают напоминать, что в случае, если у вас нет каких-либо респираторных симптомов (в том числе чихания и кашля), то ношение маски будет излишним.

”Ношение медицинских масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук”, — говорится в рекомендации ВОЗ. При этом тканевые маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах — если человек все же хочет использовать средство защиты, то это обязательно должна быть специальная медицинская одноразовая маска.

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