Вслед за Instagram во ВКонтакте пропали счётчики лайков

Вслед за фотосервисом Instagram, в социальной сети ВКонтакте начали тестировать отключённые счётчики лайков и репостов. На это обратили внимание пользователи, попавшие в тестовую выборку.
Вместо прежних счётчиков теперь отображается только кнопка «Нравится» или «Поделиться». Команда ВКонтакте пояснила, что в соцсети сейчас тестируют на небольшой выборке пользователей скрытые лайки в новостной ленте и на страницах сообществ.
Директор по росту и исследованиям ВКонтакте Андрей Законов пояснил: «Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория».