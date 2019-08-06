Вслед за Instagram во ВКонтакте пропали счётчики лайков

Вслед за фотосервисом Instagram, в социальной сети ВКонтакте начали тестировать отключённые счётчики лайков и репостов. На это обратили внимание пользователи, попавшие в тестовую выборку.

Вместо прежних счётчиков теперь отображается только кнопка «Нравится» или «Поделиться». Команда ВКонтакте пояснила, что в соцсети сейчас тестируют на небольшой выборке пользователей скрытые лайки в новостной ленте и на страницах сообществ.