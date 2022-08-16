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Вслед за Wildberries: российские сервис поиска авиабилетов Aviasales и интернет-магазин KazanExpress сменили названия на русские

Юмор это или всерьёз — неизвестно
Российский сервис поиска авиабилетов Aviasales и онлайн-магазин с бесплатной доставкой KazanExpress русифицировали свои названия.
Вслед за Wildberries: российские сервис поиска авиабилетов Aviasales и интернет-магазин KazanExpress сменили названия на русские

Теперь Aviasales называется «Билетики», а KazanExpress — «ТатарыВезут». Ирония это или сервисы всерьёз изменили свои названия, пока не известно.

В Aviasales отказались комментировать причину изменений. Мотивы смены названия у KazanExpress также не уточняются.

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