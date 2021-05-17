Всплыла история о связи Билла Гейтса с сотрудницей, из-за которой он покинул Microsoft

Практически сразу после новости о расставании Билла Гейтса с женой, в сети начали ходить слухи о том, что могло стать причиной этого события. Сейчас же появилась информация о том, что основатель Microsoft имел связь с сотрудницей ИТ-корпорации. Из-за этого, якобы, он даже был вынужден покинуть компанию.