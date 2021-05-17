Наука и технологии
Сегодня в 12:10
Всплыла история о связи Билла Гейтса с сотрудницей, из-за которой он покинул Microsoft
Развод миллиардера продолжает обрастать подробностями
Практически сразу после новости о расставании Билла Гейтса с женой, в сети начали ходить слухи о том, что могло стать причиной этого события. Сейчас же появилась информация о том, что основатель Microsoft имел связь с сотрудницей ИТ-корпорации. Из-за этого, якобы, он даже был вынужден покинуть компанию.
По данным источников The Wall Street Journal, по факту случившегося совет директоров Microsoft инициировал расследование. По мнению части правления, предприниматель не имел права занимать руководящую должность после произошедшего.
В итоге Билл Гейтс покинул компанию, не дожидаясь завершения расследования.
По словам журналистов WSJ, романтический интерес основателя компании к сотруднице начал прослеживаться в 2000 году. Правда, известно об этом стало лишь двадцать лет спустя.