Встроенный в Windows 10 антивирус принял Google Chrome за опасный троян

Отметим, что речь идёт о коммерческом решении Windows Defender — Microsoft Defender for Endpoint. Именно он принял один из установочных компонентов Chrome (файл sl.pak) за бэкдор-троян PHP/Funvalget.A. По данным специалистов Bleeping Computer, этот файл отвечает в установщике за локализацию браузера на словенский язык.

Сама Microsoft уже официально подтвердила, что произошло недоразумение. Связала она случившееся с «ошибками в автоматизации».