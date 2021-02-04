Наука и технологии
Сегодня в 17:22
Встроенный в Windows 10 антивирус принял Google Chrome за опасный троян
Microsoft уже дала официальный комментарий по поводу случившегося
В сети появилась информация о достаточно необычном казусе. Всё дело в том, что встроенный в Windows 10 антивирус принял установщик последней версии Google Chrome за опасный троян. Несмотря на то, что ошибка была практически мгновенно устранена, многие специалисты по кибербезопасности всерьёз задумались о случившемся.
Отметим, что речь идёт о коммерческом решении Windows Defender — Microsoft Defender for Endpoint. Именно он принял один из установочных компонентов Chrome (файл sl.pak) за бэкдор-троян PHP/Funvalget.A. По данным специалистов Bleeping Computer, этот файл отвечает в установщике за локализацию браузера на словенский язык.
Сама Microsoft уже официально подтвердила, что произошло недоразумение. Связала она случившееся с «ошибками в автоматизации».