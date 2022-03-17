Встроенный в Windows антивирус распознал обновление Microsoft Office как вирус

Сообщается, что защитное ПО ошибочно принимало файл OfficeSvcMgr.exe за вирус. При этом в Microsoft уже успели признать, что в данном случае речь идёт о «ложно-положительной» реакции. Также компания заявила, что разработчики обновили «облачную логику» для корректировки проблемы.

Во время внезапно возникшей сессии ответов на вопросы на Reddit, представитель Microsoft Стив Шольц объяснил, что проблема была вызвана погрешностями кода. С момента, когда пользователи начали жаловаться на работу Microsoft Defender, её успели исправить.