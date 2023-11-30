Наука и технологии
07:30, 30 ноября 2023
1 мин.

Встроенный в Windows ИИ Copilot начнет работать на новейшем GPT-4 Turbo

А когда он появится в ChatGPT?

Microsoft готовит значительное обновление для своего виртуального помощника Copilot, встроенного в операционную систему Windows 11 и другие сервисы компании.

Согласно последним новостям, Copilot вскоре будет работать на базе усовершенствованной модели искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo от OpenAI.

Михаил Парахин, генеральный директор по рекламе и веб-сервисам в редмондской корпорации, поделился, что в настоящее время проходят внутренние тесты GPT-4 Turbo — последней версии модели OpenAI, которая является улучшенной версией GPT-4.

Он отметил, что перед публичным запуском необходимо устранить некоторые «мелкие недочеты».

Сообщается, что GPT-4 Turbo предложит ряд улучшений по сравнению с предшественником. Одно из ключевых преимуществ — обновленная база знаний, дающая доступ к информации до апреля 2023 года.

Кроме того, модель может обрабатывать контекст до 128 000 символов, что эквивалентно примерно 300 страницам текста, позволяя пользователям формулировать более длинные запросы.

Новости партнеров
Новости партнеров