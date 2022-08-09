ВСУ получили турецкие броневики Kirpi

Вчера в 23:09
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ВСУ получили турецкие броневики KirpiПока 50 штук, ждут ещё 150
Украинский депутат Юрий Мисягин, член партии «Слуга народа» заявил, что ВСУ получили 50 бронемашин Kirpi турецкого производства. Это первая партия, поэтому войска находятся в ожидании ещё 150 машин.
По словам политика, эти броневики уже на передовой. Kirpi имеют колёсную формулу 4х4, кроме экипажа из 3 человек — командир, пулемётчик, водитель — вмещают до 13 человек личного состава. В машине установлены четыре пуленепробиваемых окна и противоминно-взрывостойкие сиденья с амортизацией. Также в броневике есть аварийный люк, который позволит десанту покинуть бронемашину после аварии.
«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни! Пулемёт, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж», — подчеркнул Мисягин.