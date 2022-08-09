ВСУ получили турецкие броневики Kirpi

По словам политика, эти броневики уже на передовой. Kirpi имеют колёсную формулу 4х4, кроме экипажа из 3 человек — командир, пулемётчик, водитель — вмещают до 13 человек личного состава. В машине установлены четыре пуленепробиваемых окна и противоминно-взрывостойкие сиденья с амортизацией. Также в броневике есть аварийный люк, который позволит десанту покинуть бронемашину после аварии.

«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни! Пулемёт, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж», — подчеркнул Мисягин.