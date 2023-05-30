ВСУ случайно разбомбили здание российского завода по производству стекла для Apple Watch

Возможно, это было случайное попадание, но снаряды упали на территории заводов «Аллнекс», «Монокристалл» и «Клик». Предприятие «Монокристалл» — крупнейший в мире производитель искусственных сапфиров, которые используются при производстве стекла для смарт-часов Apple Watch. Завод, размещённый в Белгородской области, — часть огромного, разветвлённого производства.

Известно, что на заводе «Аллнекс» повреждено производственное здание, а также ожоги верхних дыхательных путей из-за отравления продуктами горения получили четыре сотрудника. На территории «Монокристалла» сгорела электроподстанция и был перебит газопровод.