Всё больше американцев объединяются против Google в суде из-за монополизма компании

Иск принял суд Калифорнии. Дело касается пользователей, взаимодействовавших с Google Play с 2016 года. По мнению истцов, Google завышает цены на приложения, получая в большинстве случаев комиссию в размере 30% от продаж на своём сервисе.

Истцы рассчитывают получить от компании $4,7 млрд. Юристы Google утверждают, что пользователи не смогли показать, какой именно ущерб им был нанесён и каким образом. При этом адвокаты истцов заявили, что Google запретила разработчикам приложений направлять клиентов к конкурентам. Также компания использовала вводящие в заблуждение предупреждения, чтобы заставить клиентов воздерживаться от загрузки ПО вне Play Store.