Всё больше пользователей готовы отказаться от поиска Google в пользу Microsoft Bing с искусственным интеллектом

Ещё 29% пользователей отказались бы от Google Ассистента, если бы Bing с встроенным ботом работала бы на «умных» колонках.

Также 29% считают решения от Google более быстрыми, чем продукт Microsoft. Поэтому эти пользовали не готовы отказаться от Google Ассистента, так как их всё устраивает. Одними из главных преимуществ помощника от Google респонденты считают возможность управлять умным домом посредством голосовых команд.

Но ситуация всё равно складывается не в пользу Google. Порядка 70% опрошенных заинтересованы в использовании Bing вместо Google Ассистента на различных устройствах.