Всё, что вы постите в Интернете, будет принадлежать Google

По словам компании, это поможет ей улучшить свои сервисы и разработать новые продукты и функции, такие как Google Translate и облачные возможности искусственного интеллекта.

Свежее нововведение вызывает вопросы о конфиденциальности и использовании личных данных. Хотя люди обычно понимают, что публичные сообщения могут быть видны другим пользователям, сейчас становится ясно, что эти данные также могут быть использованы Google для создания своих ИИ-инструментов.

Подобная практика вызвала обеспокоенность у пользователей и повлекла за собой изменения в политике других популярных платформ. Twitter и Reddit ограничили доступ к своим данным через API, что привело к протестам и недовольству модераторов.

Кроме того, возникают вопросы о том, откуда Google и другие компании черпают информацию для своих ИИ-сервисов. Подобный скрейпинг данных из Интернета вызывает дебаты о законности таких действий и влияет на потребителей и разработчиков сторонних инструментов.