Всё ещё соцсеть или уже мессенджер? В Twitter появятся аудио- и видеозвонки вместе с зашифрованными сообщениями

К таковым, например, относятся обмен зашифрованными сообщениями, голосовые и видеозвонки без использования телефонного номера. Об это миллиардер заявил на своей Twitter-странице.

Что интересно, появление пересылки зашифрованных сообщений напрямую другим людям запланировано уже на текущую неделю. В то же время Маск не уточнил, будут ли шифроваться голосовые и видеозвонки.

Кроме того, администрация Twitter планирует перевести в архив содержимое страниц, которыми владельцы не пользовались на протяжении нескольких лет. Правила социальной сети требуют, чтобы пользователь посещал свой аккаунт хотя бы один раз в тридцать дней.