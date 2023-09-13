Всё идёт по плану: Apple выпустит AR-шлем в начале 2024 году, несмотря на проблемы производства

Ранние тестеры Vision Pro были в восторге от разрешения дисплея, возможностей видеопрохождения и распознавания жестов.

Тим Кук также анонсировал, что предстоящий iPhone 15 Pro сможет записывать пространственное видео, что может стать дополнительным стимулом для покупки шлема.

Несмотря на сообщения о том, что ключевые части шлема, такие как наружный дисплей, ещё не работают на ранних моделях, Apple уверяет, что задержек в выпуске не предвидится. Это подтверждает, что компания строго придерживается своего плана, даже сталкиваясь с производственными проблемами.

Отметим, что Apple продолжает двигаться вперёд в области дополненной реальности, несмотря на возможные препятствия.

Vision Pro обещает стать одним из самых ожидаемых продуктов в этой категории, и, судя по всему, потребители не будут разочарованы.