Всё, насекомые — некондиция: лучшим источником белка признали питонов

Учёные считают, что разведение змей ради мяса — не только новый, но и оптимальный способ получения питательного белка, максимально близкого к куриному, так как змеи требуют меньшей затраты воды и других ресов для разведения. К тому же змеиное мясо содержит минимальное количество насыщенных жиров.

Исследователи считают, что благодаря разведению не просто змей, а именно питонов, можно начать путь к сокращению антропогенных выбросов метана и снижению влияния человека на окружающую среду. На питонах учёные остановились потому, что эти змеи набирают до 42,6 грамма массы в день. Как уточняется, для прироста каждого грамма массы питону требуется около 4,1 грамма корма, что меньше, чем у традиционных сельскохозяйственных животных и даже насекомых.

Специалисты установили это, когда в течение года изучали рост сетчатых и тёмных тигровых (бирманских)питонов в двух питомниках в центральном Таиланде и южном Вьетнаме. Пресмыкающихся раз в 5-7 дней кормили дикими грызунами, однодневными цыплятами, а также белковыми отходами местных производств свинины, курицы и рыбы. Это ещё один «плюс» в копилку разведения питонов в качестве мясных «животных», потому что кормить их можно отходами пищевого производства.

Учёные говорят, что в Юго-Восточной Азии выращивание змей в пищу уже давно является традицией, но это не имеет системности. По мнению экспертов, для борьбы с глобальным потеплением и для получения белка на фоне возможного отказа общества от классического животноводства, жителям тропических стран стоит освоить едва ли не промышленное выращивание питонов на мясо. Поэтому и насекомые уже не являются исключительным приоритетом.