Всё нипочём: Apple снова стала дороже $3 трлн

В январе акции Apple выросли на 49%. Теперь их рост составил ещё 2,3%. Apple снова уверенно достигла цифры $3 трлн, за что аналитики назвали компанию «лучом света» в период кризиса и примером для технологического сектора.

И в январе, и сейчас Apple снова стала единственной американской корпорацией с такой капитализацией.