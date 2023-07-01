Всё нипочём: Apple снова стала дороже $3 трлн

16:50, 01 июля 2023
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Всё нипочём: Apple снова стала дороже $3 трлнИ вернула статус самой дорогой американской компании
Apple снова побила собственный рекорд по размеру капитализации. В январе 2023 года компания достигла капитализации $3 трлн, но не удержалась на этой отметке, а 30 июня торги снова завершились на этой цифре.
В январе акции Apple выросли на 49%. Теперь их рост составил ещё 2,3%. Apple снова уверенно достигла цифры $3 трлн, за что аналитики назвали компанию «лучом света» в период кризиса и примером для технологического сектора.
И в январе, и сейчас Apple снова стала единственной американской корпорацией с такой капитализацией.