Всё очень серьёзно: Китай подтянул огромное количество техники к границам с Тайванем

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В китайской социальной сети Weibo появляется всё больше видео и фото переброски военной техники, которая едет через восточную провинцию Фуцзянь. Скопление техники замечено в районе, расположенном через пролив от острова Тайвань на расстоянии чуть более ста км.