Всё очень серьёзно: Китай подтянул огромное количество техники к границам с Тайванем

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Всё очень серьёзно: Китай подтянул огромное количество техники к границам с ТайванемКогда ещё не знал, прилетит Пелоси или нет
В китайской социальной сети Weibo появляется всё больше видео и фото переброски военной техники, которая едет через восточную провинцию Фуцзянь. Скопление техники замечено в районе, расположенном через пролив от острова Тайвань на расстоянии чуть более ста км.
Переброска техники началась в ожидании возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. К слову, Пелоси в Тайбэй, столицу Тайваня, всё-таки прилетела.
Как отмечается, несмотря на множество фото и видео техники, невозможно определить, кто и когда их сделал.