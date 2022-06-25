Всё подтвердилось: учёные проверили передачу коронавируса от животных человеку

В процессе исследований был применён метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса наравне с детальной визуализацией вируса. Новый метод назвали универсальным анализом переноса сатурации.

Выяснилось, что COVID-19 прикрепляется к сиаловым кислотам, находящимся на поверхности клеток человека. Такими свойствами, вероятно, обладал первый штамм коронавируса — «уханьский». Последующие штаммы «Дельта» и «Омикрон» такими качествами не обладают. Эти вирусы прикрепляются к белкам ACE2 с помощью шипов на оболочке.

Теория этого механизма существовала и раньше, но никем не была доказана. Благодаря данным исследованиям специалисты смогли дать утвердительный ответ.