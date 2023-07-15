Всё посыпалось: после трагедии с батискафом «Титан» компания OceanGate удалила аккаунты во всех соцсетях

16:32, 15 июля 2023
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Всё посыпалось: после трагедии с батискафом «Титан» компания OceanGate удалила аккаунты во всех соцсетяхКомпания уходит из общественного инфополя
Компания OceanGate, которой принадлежал взорвавшийся батискаф «Титан», удалила свои аккаунты во всех соцсетях, где раньше вела страницы.
Источник: OceanGate/YouTube
Аккаунт удалён в Twitter, в Instagramстраница стала закрытой, в Facebook и LinkedIn тоже удалена. Также в Instagram удалена страница OceanGate Expedition.
OceanGate начала уходить из общественного инфополя после трагедии с батискафом и многочисленных обвинений в плохой подготовке экспедиции.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.