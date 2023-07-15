Всё посыпалось: после трагедии с батискафом «Титан» компания OceanGate удалила аккаунты во всех соцсетях

Аккаунт удалён в Twitter, в Instagramстраница стала закрытой, в Facebook и LinkedIn тоже удалена. Также в Instagram удалена страница OceanGate Expedition.

OceanGate начала уходить из общественного инфополя после трагедии с батискафом и многочисленных обвинений в плохой подготовке экспедиции.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.