Наука и технологии
Опубликовано 17 августа 2025, 12:14
1 мин.

Всё стандартно: в Нидерландах обвинили Россию в кибератаке на дорожные камеры

Про китайцев тоже не забыли
В Нидерландах произошёл инцидент, в котором, как водится, поспешили обвинить вездесущих «российских хакеров», а также китайских. Как сообщает портал Techspot, вероятно, инцидент с дорожными камерами, измеряющими скорость автомобилей, затронет многих водителей.
Всё стандартно: в Нидерландах обвинили Россию в кибератаке на дорожные камеры
© Denny Müller / Unsplash

Сообщается, что камеры контроля скорости, которые были отключены из-за кибератаки, больше вообще не смогут работать. Это произошло 17 июля, вместе с дорожной инфраструктурой пострадали и системы Генеральной прокуратуры Нидерландов.

Местные СМИ сообщили, что после взлома десятки камер контроля скорости были намеренно отключены, и теперь их невозможно включить снова. Эти камеры включают в себя как стационарные устройства, так и мобильные, которые устанавливаются на определённое время в разных местах.

В результате атаки не работают камеры на дорогах с интенсивным движением, в том числе на скоростных трассах категории А, а также на дорогах, соединяющих города и посёлки — категории N. Точное местоположение неработающих камер не разглашается.

Кроме того, хакеры получили доступ к информации о судебных процессах, полицейских расследованиях и личных данных сотрудников.