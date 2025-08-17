Всё стандартно: в Нидерландах обвинили Россию в кибератаке на дорожные камеры

Сообщается, что камеры контроля скорости, которые были отключены из-за кибератаки, больше вообще не смогут работать. Это произошло 17 июля, вместе с дорожной инфраструктурой пострадали и системы Генеральной прокуратуры Нидерландов.

Местные СМИ сообщили, что после взлома десятки камер контроля скорости были намеренно отключены, и теперь их невозможно включить снова. Эти камеры включают в себя как стационарные устройства, так и мобильные, которые устанавливаются на определённое время в разных местах.

В результате атаки не работают камеры на дорогах с интенсивным движением, в том числе на скоростных трассах категории А, а также на дорогах, соединяющих города и посёлки — категории N. Точное местоположение неработающих камер не разглашается.

Кроме того, хакеры получили доступ к информации о судебных процессах, полицейских расследованиях и личных данных сотрудников.