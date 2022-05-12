Всё-таки изнутри? За столь мощной кибератакой на Rutube мог стоять сотрудник

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Всё-таки изнутри? За столь мощной кибератакой на Rutube мог стоять сотрудникОб этом рассказал депутат
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предположил, что мощная атака на видеохостинг Rutube удалась потому, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников.
По мнению депутата, причина уязвимости сервиса в неоднократной смене владельцев. Это повлияло на время восстановления хостинга. Горелкин уточнил, что подобная ситуация вряд ли способствовала безопасности ресурса: это не могло хорошо повлиять на код Rutube, а также из-за этого вырос риск утечки данных. В этой ситуациии не исключено, что злоумышленникам помог бывший сотрудник.
«Возможно, что восстановление Rutube затянулось из-за того, что сервис неоднократно менял владельцев — соответственно, менялись команды разработчиков. Вряд ли это хорошо повлияло на код сервиса, зато риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос. Не исключаю, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников», — подчеркнул Антон Горелкин.