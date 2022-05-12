Всё-таки изнутри? За столь мощной кибератакой на Rutube мог стоять сотрудник

По мнению депутата, причина уязвимости сервиса в неоднократной смене владельцев. Это повлияло на время восстановления хостинга. Горелкин уточнил, что подобная ситуация вряд ли способствовала безопасности ресурса: это не могло хорошо повлиять на код Rutube, а также из-за этого вырос риск утечки данных. В этой ситуациии не исключено, что злоумышленникам помог бывший сотрудник.

«Возможно, что восстановление Rutube затянулось из-за того, что сервис неоднократно менял владельцев — соответственно, менялись команды разработчиков. Вряд ли это хорошо повлияло на код сервиса, зато риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос. Не исключаю, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников», — подчеркнул Антон Горелкин.