Всё-таки покажут: 7 сентября Apple представит не только iPhone с iPad, но и Apple Watch

В нём нашлось место нескольким моделям iPhone (внезапно, даже iPhone 14 mini), а также новенькому iPad 10. Но не было ни слова о новых часах Apple Watch.

Но, судя по свежим данным инсайдеров, яблочная корпорация всё же покажет новенькие «умные» часы в рамках мероприятия, назначенного на 7 сентября. Более того, нас ждут не только Apple Watch Series 8, но также и долгожданные Apple Watch Pro — часы, слухи о котором ходят уже несколько месяцев.

Ожидается, что данная модель получит увеличенный форм-фактор, улучшенный аккумулятор и премиальные функции. Более того, новинка сможет похвастаться и внешними отличиями от актуальных Apple Watch.