ВТБ и Минцифры соберут базу мошенников

ВТБ, вместе с Минцифрой, придумали способ быстро поймать мошенников и заблокировать их номера и ссылки, чтобы они не обманывали клиентов. В результате такого действия, банк смог ускорить процесс на 3 раза и остановить половину атак.

Зампредседателя ВТБ, Анатолий Печатников, говорит, что важно быстро реагировать на мошенников, и их совместная идея с Минцифрой это позволила. Они придумали автоматически собирать данные о подозрительных звонках.

Благодаря новой идее ВТБ, банк сумел быстро блокировать мошенников и защитить клиентов. Они считают, что это решение подойдёт всем банкам и поможет защитить больше людей от мошенников. ВТБ начал работать с Минцифрой по анализу данных о звонках мошенников, и это первый раз, когда банк так делает. Каждый день банк получает информацию от клиентов о мошеннических звонках и сообщениях. С начала года уже более 3 миллионов таких сообщений.

ВТБ совместно с Минцифрой анализируют эти данные и блокируют звонки. Раньше этот процесс мог занимать много дней. Сейчас, благодаря новой идее, всё гораздо быстрее и проще.