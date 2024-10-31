ВТБ опроверг возможность утечки данных из некой базы

До этого 31 октября Telegram-канал «Утечки информации» (DLBI) опубликовал информацию, что на «теневых ресурсах» появилась база данных под названием «ВТБ-клиенты», содержащая 6,1 млн строк, включая ФИО, телефоны, адреса электронной почты и даты рождения.

В ВТБ опровергли утечку, отметив, что не фиксировали подобного и что регулярно следят за сохранностью пользовательских данных для предотвращения любых попыток взлома своих систем. Кроме того, предлагаемая база состоит из данных, собранных из открытых источников, актуальных на 2022 год. Поэтому для финансовой безопасности клиентов ВТБ нет никаких угроз.

«Банк ВТБ никаких утечек клиентских данных не фиксировал. Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой данных банка ВТБ», — сообщил банк.