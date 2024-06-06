ВТБ первым в России показал работу смарт-контрактов с цифровыми рублями

ВТБ первым среди российских банков представил новую технологию использования смарт-контрактов с цифровыми рублями. Они показали, как можно использовать эту технологию для страхования подвижного состава московского метро. ВТБ будет финансовым партнёром сделки и обеспечит работу смарт-контракта между страховщиком и страхователем на платформе цифрового рубля Банка России.

Это нововведение позволит автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая. Информация о произошедшем случае будет сразу поступать в контракт, который автоматически рассчитает сумму выплаты. Затем средства будут переведены на счёт страхователя через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн».

Сочетание смарт-контрактов и цифрового рубля делает расчёты безопасными и прозрачными. Эта технология также обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения при наступлении определённых событий. Смарт-контракты базируются на технологии блокчейна и автоматически выполняют соглашения между компаниями при выполнении условий.