ВТБ подтвердил, что хочет «кусочек» «Яндекса»

Вопрос о покупке доли в российской компании «Яндекс» может быть решён до конца 2023 года. В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит семейному трасту одного из сооснователей компании и её сотрудникам. В эту долю также заинтересованы российские бизнесмены Потанин и Алекперов.

Глава ВТБ, Андрей Костин, подтвердил заинтересованность банка в покупке доли в «Яндексе» как часть крупного консорциума инвесторов. Вопрос о приобретении доли все ещё находится в стадии обсуждения.

По словам представителя ВТБ, банк подал заявку на покупку доли в «Яндексе» в составе консорциума, однако окончательное решение о его участии в сделке будет принято после переговоров о доле, сумме и других условиях.

Сейчас контроль над головной структурой «Яндекса», нидерландской компанией Yandex N.V., разделён между семейным трастом одного из сооснователей, остальными сотрудниками и свободным обращением акций. Семейный траст является владельцем основной части голосующих акций. В прошлом ноябре глава счётной палаты Алексей Кудрин согласовал схему раздела «Яндекса», предполагающую передачу контроля над российским бизнесом в обмен на права на интеллектуальную собственность. Владельцы группы ПИК и «Интерроса» также думают покупать долю в компании.

По данным Bloomberg, Потанин и Алекперов предложили выкупить контрольный пакет акций «Яндекса». Правление Yandex N.V. будет обсуждать это предложение. Предполагается, что голосующий контроль останется у текущего руководства «Яндекса». Во время переговоров о стоимости компании упоминалась цифра в 7 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ВТБ является одним из потенциальных новых акционеров «Яндекса».