ВТБ предупредил о новой схеме взлома онлайн-банка

Мошенники по заранее заготовленным сценариям звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками контакт-центра, и говорят о блокировке учётной записи клиента. Якобы для разблокировки требуются идентификационные данные, необходимые для входа в онлайн-банк, и код из СМС.

Руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная сообщила, что в таком случае лучше сразу прекратить разговор, а всю информацию выяснить, позвонив в банк по официальным каналам.