ВТБ предупредил о новой схеме взлома онлайн-банка

ВТБ предупредил о новой схеме взлома онлайн-банкаДля последующего оформления кредитов или вывода денег жертвы
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме, целью которой является взлом онлайн-банка и последующие оформление кредитов на жертву или вывод денег.
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Мошенники по заранее заготовленным сценариям звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками контакт-центра, и говорят о блокировке учётной записи клиента. Якобы для разблокировки требуются идентификационные данные, необходимые для входа в онлайн-банк, и код из СМС.
Руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная сообщила, что в таком случае лучше сразу прекратить разговор, а всю информацию выяснить, позвонив в банк по официальным каналам.
Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учётной записи онлайн-банка. Обещая восстановить доступ к ней, они стараются получить данные для входа, код из СМС для последующего оформления кредита или вывода средств клиента. ВТБ рекомендует проверять любую входящую информацию в контакт-центре самостоятельно и не отвечать на подозрительные звонки третьих лиц.