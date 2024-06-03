ВТБ прогнозирует рекордный рост продаж электрокаров в России

В 2024 году продажи электромобилей в России достигнут нового рекорда. Прогнозируется, что продажи вырастут на 63%, достигнув отметки в 40 тысяч автомобилей. Это связано с расширением модельного ряда, улучшением условий обслуживания владельцев и развитием инфраструктуры зарядных станций.

Специалисты указывают на несколько факторов, которые способствуют росту продаж электромобилей. Они отмечают, что за первые 5 месяцев текущего года продажи выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, достигнув около 11 тысяч машин на электротяге. Темпы роста могут немного замедлиться из-за насыщения рынка и недостаточного количества доступных моделей в среднем ценовом сегменте.

Поддержка электромобилей со стороны государства также оказывает влияние на спрос. Власти увеличили максимальную скидку на покупку электрокаров для физических лиц и предоставили ряд льгот, таких как бесплатное проезд по платным федеральным трассам и освобождение от транспортного налога и парковки в некоторых регионах страны.