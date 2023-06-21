ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с «простым» заработком

Мошенники разработали новую схему для обмана россиян, предлагая им заплатить за возможность оценить сервис бронирования отелей Booking. По информации, предоставленной пресс-службой ВТБ, злоумышленники создают группы в мессенджерах или отправляют SMS-сообщения, в которых предлагают клиентам оценить сервис и фотографии отелей на сайте Booking. Они указывают ссылку на телеграм-канал, где клиенты могут обсудить условия работы с персональным «менеджером» по оценке отелей.

Однако, когда потенциальная жертва переходит по объявлению, тема меняется, и ей предлагают помощь в «продажах» онлайн-магазинов, обещая большие деньги, — до десятков тысяч рублей в день, сообщили в ВТБ.

Злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт, где просят жертву зарегистрироваться, предоставив свои личные данные. Затем им предлагается внести определённую сумму на указанный счёт, чтобы начать выполнять задания по оценке товаров онлайн-магазинов.

В конце каждого «рабочего» дня, сумма, которую клиент первоначально внёс, увеличивается в два или три раза. Однако, вывести заработанные деньги не получится, и любые попытки связаться с персональным «менеджером» оказываются безуспешными, предупредил ВТБ.

Как отметил Никита Чугунов, старший вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса банка, мошенники отправляют сообщения с иностранных номеров, используют странные аккаунты и часто пишут с ошибками.