ВТБ разработал банковское приложение для ОС «Аврора»

ВТБ создало своё банковское приложение специально для отечественной операционной системы «Аврора». В настоящее время проходит тестирование нового сервиса, которое продлится до середины 2024 года. Прототип «ВТБ Онлайн» включает в себя различные удобные функции, такие как переводы и платежи, оплата по QR-коду, поиск банкоматов и отделений через геолокацию, а также обновление профиля через «Госуслуги» и поддержку тёмной темы.

В ближайшем будущем ВТБ будет первым российским банком, доступным через «Аврору» — отечественную операционную систему с необходимыми сертификатами для надёжной работы. Это позволит клиентам использовать «ВТБ Онлайн» через гибридную веб-технологию, предоставляя выбор взаимодействия с банком в наиболее удобном для них канале. Святослав Островский, член правления ВТБ, подчеркнул важность предоставления клиентам возможности выбора удобного способа взаимодействия с банком.