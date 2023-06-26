ВТБ уходит из Telegram, чтобы начать работу в ВК

Банковский сервис ВТБ с 1 июля 2023 года будет переходить с мессенджера Telegram на социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщил бот кредитной организации в Telegram под названием «Помощник ВТБ».

В начале года ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Банк планировал предоставить клиентам возможность просматривать баланс по картам и счетам, осуществлять переводы через СБП и оплачивать мобильную связь. В дальнейшем планировалось добавить функции оплаты по QR-коду, просмотра истории операций, переводов между счетами и на карты других банков, а также другие услуги. Банк сообщил, что до конца года будут доступны все обычные банковские услуги и выпущены некоторые цифровые продукты.

Позже Роскомнадзор объявил, что Telegram включён в список иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряд организаций в России запрещено использовать его для передачи платёжных документов и личных данных. В связи с этим ВТБ обратился в Роскомнадзор для получения разъяснений относительно работы своего сервиса в Telegram.

Бот сообщает, что банковский сервис ВТБ с 1 июля будет доступен в социальной сети «ВКонтакте». Новая цифровая платформа банка будет предоставлять все те же функции с тем же уровнем безопасности. Вся конфиденциальная информация останется на серверах ВТБ. Чтобы воспользоваться банком в «ВКонтакте», пользователю нужно будет зайти в приложение соцсети, найти сообщество ВТБ, начать диалог с ботом и нажать на кнопку «ВТБ Онлайн», после чего осуществить авторизацию.