ВТБ запустит анимированного голосового помощника «Тамару» до конца 2023 года

Банк ВТБ готовится представить нового голосового помощника с цифровым аватаром под именем Тамара. Этот проект нацелен на создание более умных и интерактивных цифровых ассистентов.

Тамара будет взаимодействовать с клиентами на базе уже существующего голосового ассистента ВТБ, известного как Лео. Пока неясно, будет ли Тамара заменять Лео или просто стать его визуализированной версией. Разработка этого проекта оценивается в 20 миллионов рублей.

Представитель ВТБ подтвердил интерес банка к развитию визуализированных ассистентов, хотя не предоставил деталей. В банке видят развитие цифровых ассистентов как важный элемент цифровизации финансовых технологий.

Визуализация ассистентов используется для привлечения внимания аудитории и может быть привлекательна для детей. Однако для взрослых пользователей, такие анимированные ассистенты могут вызвать раздражение. Компании применяют голосовых ассистентов для снижения затрат на персонал и обслуживание клиентов. Эта область развивается, и ожидается, что она улучшит уровень удовлетворённости клиентов.