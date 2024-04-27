Вторая версия российского аналога «Википедии» станет доступной в сентябре 2024

Вячеслав Умановский, директор по развитию «Рувики», сообщил о планах запустить обновлённую версию этого проекта в сентябре 2024 года на Уральском медиафоруме в Екатеринбурге. Он выразил надежду на запуск версии «Рувики 3.0» через полгода после этого, обещая новый интерфейс, систему персонализации с помощью нейросетей и обновлённый личный кабинет автора, а также возможность геймификации для авторов.

Первая бета-версия «Рувики» стала доступна для всех 27 июня 2023 года, а 16 января 2024 года энциклопедия вышла из бета-тестирования. В апреле того же года стал доступен бета-режим «Рувики» 2.0, который позволяет читателям выбирать режим чтения, цветовую тему, размер шрифта и ширину сайта, а также прослушивать материалы в аудиоформате.

В ближайшем будущем планируется ещё несколько обновлений «Рувики», включая тематические подборки, аудиопересказы, кратких версий статей, а также видео и подкасты, чтобы сделать информацию более доступной и интересной для пользователей.