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Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить Linux

И ведь многие найдут этому полезное применение
Если вы счастливый обладатель iPad, выпущенного в 2013 или 2014 году, то вы уже какое-то время не получаете свежие обновления iPadOS.
Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить Linux

Но это, как ни странно, не беда. Ведь совсем скоро у вас появится возможность установить на свой планшет полноценный Linux.

Сообщается, что разработчик Конрад Дыбчио и Linux-энтузиаст под ником quaack723 сумели добиться загрузки ядра Linux версии 5.18 на стареньком iPad Air 2. В рамках своего проекта по переносу системы, он использовали дистрибутив на базе Alpine Linux под названием postmarketOS.

Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить Linux

На данный момент специалисты смогли портировать свободную ОС лишь на некоторые старые модели iPad на базе A7 и A8. К ним относятся iPad Air, iPad Air 2 и несколько поколений iPad mini.

Но в будущем энтузиасты намерены расширить линейку, включив в неё все устройства, в которые установлены эти два чипа. В том числе iPhone 5S и оригинальный HomePod.

Источник:Ars Technica
Теги:
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