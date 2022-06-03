Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить Linux

Но это, как ни странно, не беда. Ведь совсем скоро у вас появится возможность установить на свой планшет полноценный Linux.

Сообщается, что разработчик Конрад Дыбчио и Linux-энтузиаст под ником quaack723 сумели добиться загрузки ядра Linux версии 5.18 на стареньком iPad Air 2. В рамках своего проекта по переносу системы, он использовали дистрибутив на базе Alpine Linux под названием postmarketOS.