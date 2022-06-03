Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить Linux

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Второе дыхание: совсем скоро на стареньких iPad можно будет запустить LinuxИ ведь многие найдут этому полезное применение
Если вы счастливый обладатель iPad, выпущенного в 2013 или 2014 году, то вы уже какое-то время не получаете свежие обновления iPadOS.
Но это, как ни странно, не беда. Ведь совсем скоро у вас появится возможность установить на свой планшет полноценный Linux.
Сообщается, что разработчик Конрад Дыбчио и Linux-энтузиаст под ником quaack723 сумели добиться загрузки ядра Linux версии 5.18 на стареньком iPad Air 2. В рамках своего проекта по переносу системы, он использовали дистрибутив на базе Alpine Linux под названием postmarketOS.
На данный момент специалисты смогли портировать свободную ОС лишь на некоторые старые модели iPad на базе A7 и A8. К ним относятся iPad Air, iPad Air 2 и несколько поколений iPad mini.
Но в будущем энтузиасты намерены расширить линейку, включив в неё все устройства, в которые установлены эти два чипа. В том числе iPhone 5S и оригинальный HomePod.