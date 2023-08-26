Второе суперлуние в августе может спровоцировать землетрясения

Вторая Суперлуна появится в ночь с 30 на 31 августа, первая была 1 августа. Суперлуние связано с гравитационной нагрузкой на литосферные плиты, из которых состоит поверхность Земли. Поэтому два суперлуния подряд могут спровоцировать колоссальной силы землетрясения.

Принцип здесь тот жеч, то и связь полнолуния и новолуния с приливами и отливами. Статистика, много лет собираемая российским математиком Михаилом Ковалёвым, говорит, что Луна, провоцирует усиление сейсмической активности на Земле. Самое мощное воздействие длится около двух недель: неделю до суперлуния и неделю после.