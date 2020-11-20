Второй официальный магазин Xiaomi объявил объявил скидки до -50%

Так, смартфон Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти продается за 15 990 рублей, тогда как в обычное время модель доступна за 18 990 рублей.

Сэкономить 5 тысяч рублей предлагается на покупке 34-дюймового игрового монитора Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

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