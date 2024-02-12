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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 07:49
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Второй после iPhone: создатель ChatGPT высказался о шлеме Apple Vision Pro

Его девайс впечатлил
Apple Vision Pro, новейший шлем Apple, вызвал большой интерес у СМИ, конкурентов и основателей стартапов, оцениваемых в миллиарды долларов.

Так, например, Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, выразил свое восхищение устройством, назвав его вторым по значимости после iPhone.

По его словам, iPhone остается самым впечатляющим продуктом в технологическом пространстве, но Apple Vision Pro занимает почетное место рядом с ним, что является значительным признанием.

Стоит отметить, что хоть Apple Vision Pro и открывает множество возможностей, его потенциал ограничен высокой ценой в $3499 за базовую модель и тем, что он доступен только в США.

Однако, по мере расширения доступности на другие рынки, возможности устройства могут стать более известными пользователям.

Альтман также признал, что ChatGPT получил не самое лучшее название, явно хуже, в сравнении с Apple Vision Pro. Но учитывая, что все знают, что это за ChatGPT такой, то, по словам главы OpenAI, название чат-бота менять все же не стоит.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple