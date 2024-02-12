Второй после iPhone: создатель ChatGPT высказался о шлеме Apple Vision Pro

Второй после iPhone: создатель ChatGPT высказался о шлеме Apple Vision ProЕго девайс впечатлил
Так, например, Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, выразил свое восхищение устройством, назвав его вторым по значимости после iPhone.
По его словам, iPhone остается самым впечатляющим продуктом в технологическом пространстве, но Apple Vision Pro занимает почетное место рядом с ним, что является значительным признанием.
Стоит отметить, что хоть Apple Vision Pro и открывает множество возможностей, его потенциал ограничен высокой ценой в $3499 за базовую модель и тем, что он доступен только в США.
Однако, по мере расширения доступности на другие рынки, возможности устройства могут стать более известными пользователям.
Альтман также признал, что ChatGPT получил не самое лучшее название, явно хуже, в сравнении с Apple Vision Pro. Но учитывая, что все знают, что это за ChatGPT такой, то, по словам главы OpenAI, название чат-бота менять все же не стоит.