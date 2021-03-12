Вулканы создали новую атмосферу для землеподобной экзопланеты

Стоит, правда, отметить, что между GJ 1132 b и Землей имеется ряд важных отличий. Одним из них является то, что атмосфера планеты состоит из смеси водорода, метана и циановодорода (HCN), пишет Ecns.cn.

Авторы исследования заявляют, что это в принципе первый случай, когда астрономам удалось обнаружить вторичную атмосферу на экзопланете. Сообщается, что свежее открытие должно помочь учёному сообществу пересмотреть данные наблюдений за другими экзопланетами. Благодаря этому, возможно, специалисты смогут найти ещё больше миров, которые лишились первичной атмосферы, но потом получили новую благодаря вулканическим газам.