Введут ли в России обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту

Отвечая на этот вопрос, глава государства подчеркнул, что в этой ситуации необходимо «найти золотую середину» между правами граждан и владельцами интернет-платформ. Путин также отметил, что задача государства — оградить молодёжь от деструктивного влияния интернета. При этом он сказал, что владельцам интернет-ресурсов безразличны судьбы молодёжи, их больше интересует возможность заработка.

И пока в стране не удастся найти ту самую золотую середину, ждать обязательной регистрации по паспорту на интернет-сервисах не стоит.