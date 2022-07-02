Вы можете даже умереть, если будете лечить зубы с аллергией на обезболивающие

По словам стоматолога, главной причиной является аллергическая реакция немедленного типа на местный анестетик, который вкалывают при лучении зубов. Основной признак анафилактического шока — отёк кожи, при этом в 80% случаев может развиться нарушение дыхания и возникнуть астматический приступ.

А чтобы поменьше попадать на приём к стоматологу, специалист посоветовал использовать фторированные пасты при чистке полости рта, а также те, которые предназначены для чувствительных зубов.

«Некоторые пациенты, пережившие анафилактический шок, отмечают, что ещё одним наиболее характерным признаком является резко возникающий страх смерти», — рассказал Аверин.

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