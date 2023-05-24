Вы можете переписываться с коллегой, а отвечать вам будет хакер: «Лаборатория Касперского» предупредила о такой угрозе

Во время переписки вряд ли можно заметить, как другую сторону подменил хакер. Киберпреступник может прислать вирус под предлогом пересылки рабочего аудиофайла, звуковой или видеозаписи какого-либо мероприятия, презентации и т.д.

Но на самом деле это будет вирус. Зачастую сейчас распространяют троян-загрузчик PikaBot.