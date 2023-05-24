Вы можете переписываться с коллегой, а отвечать вам будет хакер: «Лаборатория Касперского» предупредила о такой угрозе

18:52, 24 мая 2023
1 мин.
Вы можете переписываться с коллегой, а отвечать вам будет хакер: «Лаборатория Касперского» предупредила о такой угрозеПод видом пересылки файлов хакеры распространяют вирус
«Лаборатория Касперского» предупредила о новой хакерской уловке. Злоумышленники вклиниваются в переписку пользователей, подменяя в диалоге одного из собеседников и внедряя вирус. Касается это в основном корпоративных пользователей.
Во время переписки вряд ли можно заметить, как другую сторону подменил хакер. Киберпреступник может прислать вирус под предлогом пересылки рабочего аудиофайла, звуковой или видеозаписи какого-либо мероприятия, презентации и т.д.
Но на самом деле это будет вирус. Зачастую сейчас распространяют троян-загрузчик PikaBot.
Особенность этой массовой рассылки в том, что сообщения приходят якобы от людей, с которыми получатели уже вели деловую переписку.
Лаборатория Касперского