Вы не одни такие: треть россиян тоже совершают спонтанные покупки

Вы не одни такие: треть россиян тоже совершают спонтанные покупкиДаже известно, какие товары чаще всего покупаются таким образом
Уже совсем скоро пройдёт ежегодная распродажа 11.11, а следом за ней и «Чёрная пятница». Накануне двух крупных событий, специалисты СДЭК решили выяснить, как много россиян совершают импульсивные покупки.
Оказалось, что более трети опрошенных (39%) довольно часто склонны совершать спонтанные покупки. При этом 61% признались в том, что делают это крайне редко либо вовсе никогда. При этом статистика показывает, что эмоциональность в шоппинге сильнее проявляется у женщин.
Говоря о категориях незапланированных покупок, респонденты заявили, что чаще всего это касается продуктов. В первую очередь сладостей и деликатесов для себя или своих детей. Данная категория товаров занимает аж 28%.
Данный опрос был проведён с 24 октября по 4 ноября 2022 года. Участие в нём приняли 1571 человек в возрасте от 18 до 55 лет во разных регионах России.