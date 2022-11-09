Вы не одни такие: треть россиян тоже совершают спонтанные покупки

Оказалось, что более трети опрошенных (39%) довольно часто склонны совершать спонтанные покупки. При этом 61% признались в том, что делают это крайне редко либо вовсе никогда. При этом статистика показывает, что эмоциональность в шоппинге сильнее проявляется у женщин.

Говоря о категориях незапланированных покупок, респонденты заявили, что чаще всего это касается продуктов. В первую очередь сладостей и деликатесов для себя или своих детей. Данная категория товаров занимает аж 28%.

Данный опрос был проведён с 24 октября по 4 ноября 2022 года. Участие в нём приняли 1571 человек в возрасте от 18 до 55 лет во разных регионах России.