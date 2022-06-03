Вы не сможете заболеть коронавирусом, если у вас есть аллергия на арахис

Этот механизм до конца не изучен и не понятно, как это работает. Но точно известно и подтверждено на практике, что наличие описанной аллергии защищает от ковида.

При этом такие тяжёлые аллергические симптомы, как экзема, астма либо ринит на защищают от коронавируса. К тому же оказалось, что дети до 12 лет наравне со взрослыми подвержены риску заражения SARS-CoV-2.

В связи с этим исследования продолжатся.

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