Вы не знали, а Rolls-Royce создает ядерные реакторы: об одном из них нам рассказали

Вы не знали, а Rolls-Royce создает ядерные реакторы: об одном из них нам рассказалиИ при чем тут космос
Rolls-Royce представила концептуальную модель космического микрореактора, показанную на Космической конференции Великобритании. Компания, в рамках программы, финансируемой Британским космическим агентством в размере 2,9 миллиона фунтов стерлингов, разрабатывает передовой микрореактор для питания космических кораблей и лунных баз следующего поколения.
Реактор, который планируется продемонстрировать на Луне в начале 2030-х годов, будет обеспечивать не только основную энергию, но и обогрев лунных баз во время экстремально холодных ночей.
Конструкция реактора, созданная на основе TRi-structural ISOtropic (TRISO), заменяет обычные топливные стержни, повышая безопасность и упрощая систему охлаждения.
Макет раскрывает внутреннюю работу этого устройства, предлагая взглянуть на технологию, способную продвинуть человечество в космос и произвести прорыв в области чистой, безопасной и надежной энергетики даже на Земле.