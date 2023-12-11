Вы не знали, а Rolls-Royce создает ядерные реакторы: об одном из них нам рассказали

Реактор, который планируется продемонстрировать на Луне в начале 2030-х годов, будет обеспечивать не только основную энергию, но и обогрев лунных баз во время экстремально холодных ночей.

Конструкция реактора, созданная на основе TRi-structural ISOtropic (TRISO), заменяет обычные топливные стержни, повышая безопасность и упрощая систему охлаждения.

Макет раскрывает внутреннюю работу этого устройства, предлагая взглянуть на технологию, способную продвинуть человечество в космос и произвести прорыв в области чистой, безопасной и надежной энергетики даже на Земле.